Dette skjedde i Ukraina i natt

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at folk fra nå av kan søke digitalt om erstatning for krigsødeleggelser av hus og leiligheter. I sin tale i natt sa han også at mens det kom positive signaler fra fredssamtalene med Russland i Istanbul i går, så advarer han mot å stole på russerne.

* Rundt 18 millioner mennesker i Ukraina trenger humanitær hjelp, ifølge Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen (IFRC). IFRC-leder Francesco Rocca sier at ukrainske Røde Kors så langt har hjulpet 400.000 mennesker med blant annet mat, sengetøy, tepper, telt og vann siden krigen startet.

* Et kontor tilhørende EUs rådgivningsdelegasjon til Ukraina (EUAM) i den ukrainske havnebyen Mariupol er beskutt av russiske styrker, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell. Kontoret og utstyr ble påført store skader. Ingen personer ble såret, sier han.

* Russland og Ukraina legger skylden på hverandre for å ha utplassert sjøminer i Svartehavet. Den russiske hæren påstår at den ukrainske hæren har brukt gamle sjøminer for å beskytte kysten mot russiske landingsfartøy, og at noen av minene har revet seg løs fra ankrene i uvær og deretter begynt å flyte av gårde. Ukraina anklager Russland for å ha tatt i bruk ukrainske sjøminer som russiske styrker tok kontroll over etter annekteringen av Krim-halvøya i 2014, og sette dem i drift i Svartehavet for «å sette Ukraina i vanry overfor internasjonale partnere».

* Russiske myndigheter kan komme til å pågripe amerikanske statsborgere i landet, advarer USA i et oppdatert reiseråd. USA gjentar også tidligere advarsler om at amerikanere bør unngå reiser til Russland, og oppfordrer amerikanere som fra før er i Russland, til å forlate landet umiddelbart.

* Britisk etterretning regner det som nærmest sikkert at Russland ikke har klart å oppnå målet om å omringe Ukrainas hovedstad Kyiv. Det skriver det britiske forsvarsdepartementet i sin faste døgnoppdatering.