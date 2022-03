– Gjentatte russiske tilbakeslag og vellykkede motangrep fra ukrainske styrker betyr at det er nesten sikkert at den russiske offensiven ikke har klart å oppnå målet om å omringe Kyiv, skriver det britiske forsvarsdepartementet på Twitter.

– Høyst sannsynlig at Russland vil prøve å omdirigere slagkraft

Departementets vurdering er basert på informasjon fra britisk etterretning.

– Russiske uttalelser angående nedtrapping i aktiviteten rundt Kyiv, og meldinger som antyder tilbaketrekking av noen russiske enheter fra disse områdene, kan være et tegn på at Russland har innsett at de nå har mistet drivet i regionen, står det.

– Det er høyst sannsynlig at Russland vil prøve å omdirigere slagkraft fra områdene i nord, til den russiske offensiven i regionene Donetsk og Luhansk i øst, står det videre.

Rapport: Russiske enheter har trukket seg tilbake til Hviterussland

Russiske styrker har lidd store tap og har blitt tvunget til å trekke seg tilbake til Hviterussland for å omgruppere, ifølge britisk etterretning.

– Dette fører til ytterligere press på Russlands allerede anstrengte logistikkproblemer og viser problemene som Russland har med å reorganisere sine enheter inne i Ukraina , skriver det britiske forsvarsdepartementet i sin daglige etterretningsoppdatering.

Departementet skriver videre at Russland trolig vil kompensere manglende framgang på bakken med å fortsette med tung artilleribeskytning og rakettangrep.