Russland og Ukraina anklager hverandre for å sette ut sjøminer

Den russiske hæren påstår at den ukrainske hæren har brukt gamle sjøminer for å beskytte kysten mot russiske landingsfartøy, og at noen av minene har revet seg løs fra ankrene i uvær og deretter begynt å flyte av gårde.

– Trusselen med ukrainske miner som flyter langs kysten av landene rundt Svartehavet, er fortsatt til stede, uttalte den russiske generalobersten Mikhail Mizintsev.

Ukrainas utenriksdepartement svarer på uttalelsen hans ved å anklage Russland for å ha tatt i bruk ukrainske sjøminer som russiske styrker tok kontroll over etter annekteringen av Krim-halvøya i 2014, og sette dem i drift i Svartehavet for «å sette Ukraina i vanry overfor internasjonale partnere».

Det tyrkiske forsvarsdepartementet opplyste lørdag at en sjømine var observert nær Bosporos og uskadeliggjort. Minen var av en gammel type, sto det i uttalelsen. Tyrkia uttalte ikke hvem minen kan ha tilhørt.

De motstridende påstandene mellom Russland og Ukraina er ikke bekreftet fra uavhengig hold.