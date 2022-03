Fem personer skutt og drept utenfor Tel Aviv

Politiet sa i en uttalelse kort tid etter hendelsen at foreløpig etterforskning viser at gjerningsmannen var bevæpnet med et automatgevær og åpnet ild mot tilfeldige forbipasserende før han ble skutt av politiet.

– Vi kan dessverre informere om at fem mennesker er drept, sa leder Eli Bin i ambulansetjenesten Magen David Adom til nyhetsbyrået AFP.

Ifølge avisen Haaretz utspilte skyteepisoden seg på to ulike steder i forstaden Bnei Brak, som er kjent for sin ultraortodokse jødiske befolkning. Bin opplyste at fire personer hadde blitt drept på to ulike steder i forstaden.

AFP skriver at innbyggerne i Bnei Brak og i nabobyen Ramat Gan meldte fra til politiet om at en mann hadde kjørt rundt og åpnet ild mot flere personer. Ifølge nyhetsbyråets journalister på stedet var det stort politioppbud i Bnei Brak tirsdag kveld.

Politiet har foreløpig ikke oppgitt gjerningspersonens identitet, men lokale medier skriver at det er snakk om en palestinsk mann. Det er foreløpig ukjent om mannen handlet alene og ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet.

Abbas fordømmer angrepet

Israels statsminister Naftali Bennett innkalte til et hastemøte med sikkerhetsmyndighetene i landet tirsdag kveld. I en uttalelse kort tid etter angrepet sa han at landet «står overfor en bølge av morderisk terrorisme».

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas kom samtidig med en sjelden fordømmelse av angrepet i den israelske forstaden tirsdag kveld.

– Drapet på palestinske og israelske sivile vil bare føre til ytterligere forverring av situasjonen mellom landene, sa Abbas i en uttalelse via den palestinske selvstyremyndighetens nyhetsbyrå Wafa.

Også den tyske regjeringen advarte sent tirsdag mot en voldsspiral i Israel, mens Frankrikes president Emmanuel Macron kort tid før midnatt lover støtte til Israel.

– Terrorisme har nok en gang rammet Israel. Jeg fordømmer disse morderiske angrepene på det aller sterkeste. Mine tanker går til ofrene og deres kjære. Israel kan stole på Frankrikes støtte og min fulle forpliktelse i kampen mot denne plagen, skrev Macron på Twitter.

Natt til onsdag norsk tid sendte også USA ut en fordømmelse.

– Vi fordømmer dagens terrorangrep i Bnei Brak i Israel, der fem uskyldige ofre ble drept, på det sterkeste, sier utenriksminister Antony Blinken.

– Denne volden er uakseptabel. Israelere, i likhet med alle mennesker verden rundt, burde få leve i fred og ro og uten frykt, sier Blinken.

Angrepet i Tel Aviv fant sted mens Israels forsvarsminister Benny Gantz besøker Jordan, der han skal møte kong Abdullah II i et forsøk på å sikre ro i de palestinske områdene under den muslimske hellige måneden Ramadan.

Flere skyteepisoder siste tiden

Tirsdagens angrep er det tredje dødelige angrepet i Israel i løpet av en uke, og bringer det samlede dødstallet til elleve, unntatt gjerningsmennene, skriver AFP.

Søndag ble to politifolk skutt og drept i Hadera i Israel. De to angriperne ble selv skutt og drept etter at de åpnet ild. Fem andre ble såret. Dagen etter hevdet ekstremistgruppa IS å stå bak angrepet. Fem personer er så langt blitt pågrepet etter angrepet, opplyser politiet.

En israelsk etterretningskilde har sagt til AFP at gjerningspersonene kom fra den nordisraelske arabiske byen Umm al-Fahm. Politi og sikkerhetsstyrker har siden gjennomført razziaer i byen.

Tirsdag i forrige uke stakk en mann med kniv flere personer og kjørte over en person med bil, som resulterte i fire drepte i byen Beersheba sør i Israel. Angrepet var et av de dødeligste i landet de siste årene. Israelske myndigheter identifiserte gjerningspersonen som en israelsk araber som tidligere var dømt for å støtte IS.

Politiet pågrep i helgen en annen mann fra Sør-Israel, mistenkt for å støtte IS, meldte politiet mandag.