Pentagon: Russland flytter på styrker nær Kyiv

– Vi ser et lite antall styrker som beveger seg bort fra Kyiv, samme dag som russerne sier de trekker seg tilbake, sa Pentagon-talsmann John Kirby i en uttalelse.

Også det ukrainske militæret sier tirsdag at de har sett en tilbaketrekking av noen russiske styrker rundt Kyiv og Tsjernihiv.

– Men vi er ikke forberedt på å kalle dette en retrett, eller en tilbaketrekking. Vi tenker at de sannsynligvis har i tankene en omposisjonering for å prioritere andre steder, tilføyde Kirby, og sa at man må være forberedt på en stor russisk offensiv mot andre områder av Ukraina.

Kirby sa samtidig at Russland har mislyktes i målet om å erobre Kyiv, men at trusselen mot hovedstaden ikke er over.

– De kan fortsatt påføre landet massive skader, inkludert Kyiv, sa han.