Fem personer skutt og drept utenfor Tel Aviv

Politiet sier i en uttalelse kort tid etter hendelsen at foreløpig etterforskning viser at gjerningsmannen var bevæpnet med et automatgevær og åpnet ild mot tilfeldige forbipasserende før han ble skutt av politiet.

– Vi kan dessverre informere om at fem mennesker er drept, sier leder Eli Bin i ambulansetjenesten Magen David Adom til nyhetsbyrået AFP.

Den antatte gjerningspersonen ble skutt av politiet, og det er motstridende meldinger om hvorvidt vedkommende inngår i det oppgitte dødstallet på fem.

Ifølge avisen Haaretz utspilte skyteepisoden seg på to ulike steder i forstaden Bnei Brak, som er kjent for sin ultraortodokse jødiske befolkning. AFP skriver at vitner og nødetater har meldt om et eget angrep i nabobyen Ramat Gan.

Hadde automatgevær

Israels statsminister Naftali Bennett har innkalt til et hastemøte med sikkerhetsmyndighetene i landet tirsdag kveld.

Ifølge politiet skal én gjerningsperson ha kjørt motorsykkel. Det er uklart om det gjelder gjerningspersonen som er skutt, skriver avisen.

Søndag ble to politifolk skutt og drept i Hadera i Israel. De to angriperne ble selv skutt og drept etter at de åpnet ild. Fem andre ble såret. Dagen etter hevdet ekstremistgruppa IS å stå bak angrepet. Fem personer er så langt blitt arrestert etter angrepet, opplyser politiet.

Flere skyteepisoder siste tiden

En israelsk etterretningskilde har sagt til AFP at gjerningspersonene kom fra den nordisraelske arabiske byen Umm al-Fahm. Politi og sikkerhetsstyrker har siden gjennomført razziaer i byen.

Tirsdag i forrige uke stakk en mann med kniv flere personer og kjørte over en person med bil, som resulterte i fire drepte sør i Israel. Angrepet var et av de dødeligste i landet de siste årene. Israelske myndigheter identifiserte gjerningspersonen som en israelsk araber som tidligere var dømt for å støtte IS.

Politiet pågrep i helgen en annen mann fra Sør-Israel, mistenkt for å støtte IS, meldte politiet mandag.