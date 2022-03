Flyktninghjelpen bekrefter at organisasjonen nylig har mottatt 3 millioner dollar (cirka 26 millioner kroner) fra den britiske filantropen og romanforfatteren.

Den uvanlig store private donasjonen er øremerket humanitær innsats for flyktninger og internt fordrevne i Ukraina og nabolandene.

– Vår generalsekretær Jan Egeland ble i mars plutselig bedt om å ringe en representant for MacKenzie Scott, og vi lurte da veldig på hva det gjaldt. At de ønsket å komme med denne viktige støtten og anerkjennelsen av arbeidet vårt var en veldig gledelig overraskelse, sier kommunikasjonssjef i Flyktninghjelpen Tiril Skarstein.

Hun sier at organisasjonen og dens ansatte er stolte av at MacKenzie Scott og hennes medarbeidere har identifisert Flyktninghjelpen som en av de mest effektive organisasjonene i Ukraina og nabolandene, og som de mener det er verdt å støtte.

– Pengene vil bidra til at vi raskt kan trappe opp hjelpearbeidet og møte de voksende behovene til millioner av mennesker på flukt inne i Ukraina og i nabolandene, sier Skarstein.

Flyktninghjelpen har i sin nødhjelpsplan budsjettert med den vil trenge over 700 millioner kroner i løpet av de neste seks månedene. Ambisjonen er å hjelpe 800 000 mennesker inne i Ukraina og i nabolandene

– Mer støtte trengs, raskt!

– Så det trengs ytterligere støtte og det er viktig at denne støtten kommer raskt, sier Skarstein.

Flyktninghjelpen åpnet sist uke et mottakssenter for flyktninger i Polen sammen med sine partnere i landet. Organisasjonen er i gang med å dele ut nødhjelp i form av kontanter for å møte de akutte og voksende behovene både inne i Ukraina og i Polen.

Det var i et blogginnlegg sist torsdag at MacKenzie Scott informerte om at 465 ideelle organisasjoner hadde mottatt støtte siden juni i fjor – donasjoner på til sammen nærmere 3,9 milliarder dollar (om lag 34 milliarder kroner). Hun lister samtidig opp sju organisasjoner som nå arbeider med humanitær bistand overfor Ukraina og Ukraina-flyktninger: Care, Crash Philantrophy Center, Choose Love, Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), norske Flyktninghjelpen, OutRight Action International og Urgent Action Fund.

Etter 25 år sammen skilte ekteparet Jeff og MacKenzie Bezos lag i 2019. Arkivfoto: Evan Agostini / Invision /AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

«Hver ideell organisasjon på listen ble utvalgt gjennom en omfattende prosess og har en sterk merittliste hva gjelder å hjelpe der det finnes under-finansierte behov. Hvis du ser etter en måte å tjene menneskehetens felles sak, er hver og en av dem en flott kandidat.», skriver den amerikanske filantropen.

Det framgår ikke av blogginnlegget hvor stor andel Ukraina-støtten utgjør, men nettstedet Devex viser til anonyme kilder som mener at det kan dreie seg om tilsammen 100 millioner dollar (om lag 870 millioner kroner).

Gir bort skilsmissemilliarder

Forfatteren MacKenzie Scotts støtte til humanitært og langsiktig hjelpearbeid begynte i 2019 etter at hun skilte seg fra den styrtrike Amazon-gründeren Jeff Bezos. I motsetning til mange andre styrtrike milliardærer har den 51-årige firebarnsmoren også erklært at hun akter å gi bort hele sin formue, noe hun også nå gjør i høyt tempo.

Med de donasjonene hun annonserte sist uke har den totale summen gitt til ideelle formål kommet opp i 8,8 milliarder dollar – tilsvarende om lag 76 milliarder kroner. Det norske bistandsbudsjettet for 2022 – vedtatt av Stortinget i desember i fjor- er til sammenligning på i underkant av 42 milliarder kroner.

Tidsskriftet Forbes skriver for øvrig at MacKenzie Scotts donasjoner siden 2019 utgjør en sum som er fire ganger så stor som totalsummen for hva den tidligere ektemannen Jeff Bezos har gitt bort. Bezos hadde i fjor en formue på 189 milliarder dollar (drøyt 1640 milliarder kroner). MacKenzie Scotts formue er til sammenligning 62 milliarder dollar (per november 2021), ifølge Bloomberg. Formuen skyldes blant annet en eierandel på 4 prosent i teknologi- og selskapet Amazon.

USAs tredje rikeste kvinne

Mens noen kilder tidligere år har omtalt henne som verdens rikeste kvinne regner Bloomberg henne per november 2021 som verdens 21. rikeste person og USAs tredje rikeste kvinne. Rangeringen er trolig påvirket av hennes hurtighet i å donere bort egen formue.

Blant de nye donasjonene, annonsert sist uke, er også 275 millioner dollar (om lag 2,4 milliarder kroner) til den internasjonale kvinnehelseorganisjonen. Ifølge Planned Parenthood er dette den største enkeltdonasjon i organisasjonens 100-årige historie. Organisasjonen har i mange år mottatt norsk støtte via bistandsbudsjettet.

Stiftelsen Flyktninghjelpen er Norges største humanitære organisasjon og har de siste årene – under Jan Egelands ledelse – ekspandert til å bli en av verdens ledende humanitære organisasjoner. Organisasjonen har om lag 15 000 hjelpearbeidere over hele verden. Mange av disse er lokalt ansatte i Flyktninghjelpens programmer i over 30 land i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Hovedkontoret i Oslo har rundt 200 ansatte.

Organisasjonens samlede inntekt i 2020 var i underkant av 5,5 milliarder kroner.

Les mer: Verdens mektigste kvinne har gitt bort to norske bistandsbudsjetter

(Denne saken ble først publisert på Bistandsaktuelt.no).