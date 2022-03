Den viktige havnebyen har vært under angrep fra russiske styrker i flere uker, melder byens guvernør Vitalij Kim.

– Den regionale myndighetsbygningen ble truffet, skriver han på Facebook.

Han sier videre at de fleste som var i bygningen kom seg ut på «mirakuløst» vis, men at flere sivile og soldater ikke har blitt gjort rede for.