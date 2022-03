Delegasjonene fra Ukraina og Russland er på plass i Istanbul

Ukraina ønsker fred så fort som mulig, men sier også at de vil få til en våpenhvile uten å måtte gi fra seg territorium eller suverenitet, ifølge utenriksminister Dmytro Kuleba.

– Humanitære spørsmål er et minimum. Det høyeste målet ville være å komme til enighet om våpenhvile, har han sagt på ukrainsk fjernsyn i forkant av forhandlingene, ifølge BBC.

En talsperson for USAs utenriksdepartement har uttalt at Russlands president Vladimir Putin ikke virker klar for et kompromiss for å få slutt på krigen. Heller ikke Vadym Denysenko, rådgiver for Ukrainas innenriksminister, tror samtalene vil føre til et gjennombrudd.