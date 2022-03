Dette skjedde i Ukraina i natt

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier i en videotale at han skal holde tale i Stortinget denne uken. Han skal også holde tale i nasjonalforsamlingene i Danmark, Nederland, Hellas og Australia i løpet av uken, sier han.

* I forkant av den fjerde samtalerunden mellom Russland og Ukraina som etter planen skal finne sted i Istanbul i dag, har Moskva droppet tre av sine opprinnelige krav, deriblant «denazifisering», ifølge Financial Times' kilder. Avisen skriver at Russland angivelig er forberedt på å la Ukraina slutte seg til EU dersom landet ikke slutter seg til noen militærallianse, ifølge avisens opplysninger, som kommer fra fire ikke navngitte personer som er orientert om diskusjonene i forkant av samtalene.

* Storbritannias statsminister Boris Johnson har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om krigshandlinger, sanksjoner og situasjonen i Mariupol. Zelenskyj har også snakket med statsministrene fra Canada, Tyskland og Italia, samt Aserbajdsjans president i løpet av gårsdagen, opplyste Zelenskyj i sin videotale i natt.

* Situasjonen er spent, til tross for at ukrainske styrker har hatt noen seirer i konflikten med Russland, sier president Volodymyr Zelenskyj. Han viser til at Irpin, som ligger i utkanten av hovedstaden Kyiv, er under ukrainsk kontroll igjen, men sier at russiske styrker fortsatt kontrollerer den nordlige delen av Kyiv-regionen. Situasjonen er også fortsatt svært vanskelig i Tsjernihiv, Sumy, Kharkiv, Donbas og regioner sør i landet, sier Zelenskyj.

* President Volodymyr Zelenskyj tar på nytt til orde for hardere sanksjoner mot Russland. Når det gjelder embargo på forsyning av russisk olje til Europa, foreligger det nå mange tegn på at en slik innstramming av sanksjonene mot Russland kun vil finne sted hvis Moskva tar i bruk kjemiske våpen i krigen i Ukraina, hevder Zelenskyj. – Det finnes ikke ord for det. Tenk hvor langt det har gått. Man venter på kjemiske våpen, sier Zelenskyj om Europas holdning.

* Russland har ingen planer om å ta i bruk atomvåpen i krigen mot Ukraina. Det forteller president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov i et intervju med den amerikanske kringkasteren PBS.

* Kun 1.099 personer ble evakuert fra ukrainske byer i går, ifølge tall fra president Volodymyr Zelenskyjs kontor. 586 av dem ble evakuert i biler fra den beleirede havnebyen Mariupol via humanitære korridorer, og 513 personer ble evakuert med busser fra Luhansk-regionen øst i landet.

* Det omstridte russiske sikkerhetsselskapet Wagner har utplassert leiesoldater i Øst-Ukraina, ifølge det britiske forsvarsdepartementet. – Det ventes at de skal utstasjonere over 1.000 leiesoldater, blant dem ledere i organisasjonen, for å delta i kamphandlinger, opplyser departementet.