Storbritannia: Wagner-gruppen er på plass i Ukraina

Wagner-gruppen er nå på plass i det østlige Ukraina, tvitret Storbritannias forsvarsdepartement mandag kveld.

– Det ventes at de skal utstasjonere over 1.000 leiesoldater, blant dem ledere i organisasjonen, for å delta i kamphandlinger, skriver departementet.

– Som følge av store tap og en invasjon som i stor grad har bremset opp, har Russland høyst sannsynlig blitt tvunget til å prioritere å sende Wagner-personell til Ukraina, på bekostning av oppdrag i Afrika og Syria, står det i meldingen.