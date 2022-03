Medier: Abramovitsj og to fredsforhandlere fikk symptomer på forgiftning etter Kyiv-møte

Journalistkollektivet Bellingcat har gransket saken. De skriver at tre medlemmer av delegasjonen som deltok i fredssamtaler mellom Ukraina og Russland mellom 3. og 4. mars, opplevde symptomer som tydet på at de kan ha vært eksponert for kjemiske stridsmidler. Det var vurderingen fra eksperter basert på undersøkelser gjort i etterkant, ifølge Bellingcat.

Den russisk-israelske milliardæren Abramovitsj og minst to høytstående medlemmer av den ukrainske delegasjonen fikk blant annet røde og rennende øyne, ifølge ikke navngitte kilder som Wall Street Journal har snakket med. De skal også ha opplevd at hud flasset av i ansiktet og på hendene.

Bellingcat skriver at eksperter mener mengden og typen gift mest sannsynlig var for liten til å påføre død eller livstruende skader.

– Mest sannsynlig var det et forsøk på å skremme ofrene, ikke å påføre dem varige skader, skriver journalistkollektivet.

Sjokolade og vann

De tre mennene hadde kun konsumert sjokolade og vann i timene før de opplevde symptomer, skriver Bellingcat. En fjerde person i følget gjorde det samme, men opplevde ikke symptomer. 5. mars kjørte delegasjonen fra Kyiv til Polen, for så å reise videre til Istanbul for å fortsette samtalene med russerne.

– Under turen til Kyiv mistet Roman synet i flere timer. Etter at de kom til Tyrkia, ble de behandlet på en klinikk, sier en ikke navngitt kilde til avisen The Guardian mandag.

Tilstanden deres er siden bedret, og de er ikke i livsfare, heter det fra WSJs kilder mandag. Ifølge The Guardian returnerte Abramovitsj til nye samtaler i Kyiv etter at tilstanden hans ble bedre.

Usikkert hvem som står bak

WSJs kilder mener det påståtte giftangrepet er utført av personer fra ytterliggående kretser i Moskva som ønsket å sabotere forhandlingene om å få en slutt på krigen. En person i Abramovitsjs krets sier at det ikke er klart hvem som står bak.

Zelenskyj-rådgiver Mykhailo Podoljak ønsket ikke å bekrefte hendelsen overfor mediene mandag, og ba samtidig om å kun følge «den offisielle informasjonen».

– Alle i delegasjonen jobber som vanlig i dag. Det spekuleres mye i mediene og det florerer med ulike konspirasjonsteorier, sa han ifølge nyhetsbyrået AFP.

WSJs kilder forteller videre at vestlige eksperter som har undersøkt hendelsen, mener det er vanskelig å fastslå hva slags stoff som eventuelt forårsaket symptomene. Russiske myndigheter har ikke svart på WSJs forespørsel om kommentar til den mistenkte forgiftningen.

Abramovitsj ville hjelpe

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa søndag at han hadde mottatt tilbud om hjelp fra russiske forretningsmenn, inkludert Abramovitsj, som har hatt tette forbindelser til Putin i en årrekke.

Zelenskyj fortalte journalister at forretningsmennene hadde sagt at de ønsket å «gjøre noe» og «hjelpe på en eller annen måte» for å deeskalere Russlands militære angrep på Ukraina.

Zelenskyj nevnte ikke en mistenkt forgiftning, og ifølge WSJ hadde en talsperson for presidenten ingen informasjon om et slikt angrep.