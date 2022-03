Ingen Oscar til «Verdens verste menneske»

Prisen for beste internasjonale film gikk til japanske «Drive My Car», mens prisen for beste originalmanus gikk til Kenneth Branagh for «Belfast».

Med det er Oscar-håpet ute for Joachim Trier-regisserte «Verdens verste menneske». Han skrev manuset til filmen sammen med Eskil Vogt.

Filmen har tidligere høstet flere høythengende priser og nominasjoner, og hovedrolleinnehaver Renate Reinsve vant i juli 2021 pris for beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes.

Stor applaus

Det norske filmmiljøet var samlet til en visningsfest på et hotell noen kvartaler unna prisutdelingen, og fulgte spent med da kategoriene «Verdens verste menneske» var nominert i var på skjermen. Applausen var stor da de norske navnene ble lest opp, og så gikk det et lite sukk gjennom forsamlingen da prisene glapp.

Skuffelsen var likevel ikke stor blant de oppmøtte.

– Jeg tenker rett og slett at dette først og fremst er en seier for oss alle, for norsk film. Med det mener jeg at denne dagen representerer kanskje det største høydepunktet i nyere norsk filmhistorie, sier filmregissør Erik Poppe til NTB.

Positiv til norsk films framtid

Produsent i filmselskapet 74 Entertainment, Kjetil Omberg, er enig.

– Jeg tenker at prisen er å være her. Det å ha vært nominert til beste originalmanus er jo helt enormt. Jeg tror de tar det som en seier at de var her, og at de ikke vant tenker jeg de har det helt fint med.

– Det er bare å stå på. Jeg tror Norge som filmnasjon bare blir bedre og bedre, og kommer bare til å hevde seg mer og mer.

– Surrealistisk

De norske nominerte var i godt humør da de gikk over den røde løperen ved Dolby Theatre i Hollywood tidligere på dagen.

– Jeg vet om mange som sitter hjemme og ser på. Det er i ferd med å bli sent i Norge. De kommer nok til å bli sittende oppe til klokken fem på morgenen, sa regissør Joachim Trier til nyhetsbyrået AP på vei inn i salen.

Han fortalte at han gjorde det samme da han selv var barn.

– Så det er ganske surrealistisk, uvirkelig og fantastisk å være her nå, på ekte, sa Trier.

Bestemor

Hovedrolleinnehaver Renate Reinsve var kledd i en fotsid kjole fra Louis Vuitton på den røde løperen. Kjolen var svart og hvit, og med detaljer i sølv, gull og bronse.

Hun fikk spørsmål om rollefiguren Julie, hennes første hovedrolle noensinne – og som hun også vant pris for i Cannes

Reinsve fortalte at folk i alle aldre sier til henne at de føler en tilknytning til karakteren.

– Bestemoren min er 84, og hun sier at hun også føler som Julie, sier Reinsve.

Ullmann

Norge hadde også et par «alternative» Oscar-håp, gjennom den danske filmen «Flukt» og den indiske dokumentaren «Writing with Fire», som begge har norske co-produsenter. Men heller ikke disse stakk av med noen statuett.

Uansett har Norge allerede sanket hjem én Oscar-statuett i år, en historisk Æres-Oscar som fredag ble tildelt Liv Ullmann. Hun er den første nordmannen som får prisen, og den første nordiske skuespilleren siden Greta Garbo i 1955.