Nye samtaler mellom Ukraina og Russland i Tyrkia

Det statlige ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform er blant dem som opplyser om samtalene. Deres kilde er den ukrainske politikeren Davyd Arakhamia, som også tidligere har deltatt i forhandlinger med Russland. Ifølge ham begynner forhandlingene mandag, mens Russlands forhandlingsleder sier at samtalene starter tirsdag, melder AP.

CNN skriver at president Vladimir Putin i en samtale med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, har gått med på at det neste møtet mellom partene kan finne sted i den tyrkiske byen Istanbul. I samtalen understreket Erdogan nødvendigheten av en våpenhvile og en bedring av den humanitære situasjonen.

President Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podoljak sier til Ukrinform at de ukrainske kravene i forhandlingene er uendret: våpenhvile, tilbaketrekking av de russiske styrkene og klare sikkerhetsgarantier.

På en konferanse i Doha i Qatar sa Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian søndag at det må en våpenhvile til i Mariupol før det kan bli snakk om noen forhandlinger.

– Vi må fortsette å snakke med russerne, vi må fortsette å snakke med president Putin nettopp fordi han ikke har fått resultatene han trodde han ville, svarte han på spørsmål om president Emmanuel Macrons plan om å snakke med Putin denne uken om en våpenhvile.

Le Drian sa at den russiske invasjonen har forent Ukraina og gitt EU og Nato ny drivkraft, mens Russland har tapte store markeder for sin energieksport.

– Dialogen må være klar, uten naivitet og med mye fasthet. Det må bli en våpenhvile i Mariupol ettersom ingen kan forhandle seriøst med en pistol mot hodet, la den franske utenriksministeren til.

Men han oppfordret til å fortsette å holde kontakt med den russiske presidenten.

– Fortsett å snakk med ham slik at når tiden kommer, da han tror prisen som betales for hans intervensjon i Ukraina er så høy at det er bedre å forhandle, er det en åpning som baner vei for diskusjoner.