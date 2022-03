Russiske myndigheter forsøker å stanse Zelenskyj-intervju

President Volodymyr Zelenskyj sier han er åpen for et «kompromiss» om Donbas-regionen i øst, melder Reuters. Ifølge AFP sier han også at spørsmålet om ukrainsk nøytralitet er noe som vurderes nøye.

Intervjuet gjengis av flere uavhengige russiske medier.

Det russiske medieovervåkningsorganet Roskomnadzor oppgir søndag at de gir mediene beskjed om at de ikke må gjengi intervjuet. Alle medier som gjør det, skal vurderes med tanke på «graden av ansvar og mulige svartiltak».

I intervjuet sier Zelenskyj at han forstår at Russland ikke helt kan tvinges ut av ukrainsk territorium. Han uttaler seg også om muligheten for ukrainsk nøytralitet.

– Dette poenget i forhandlingene forstår jeg, og det blir diskutert og nøye gjennomgått, sier Zelenskyj.

Sikkerhetsgarantier og nøytralitet

I det 90 minutter lange intervjuet med uavhengige russiske medier sier han at spørsmålet om nøytralitet uansett må garanteres av en tredje part og avgjøres i en folkeavstemning, ifølge Reuters.

– Sikkerhetsgarantier og nøytralitet, en ikke-kjernefysisk status for vår stat. Vi er klare til å gå for det. Dette er det viktigste punktet, sier han i videosamtalen.

Den ukrainske presidenten, som hele tiden snakker russisk, legger til at Russlands invasjon har forårsaket ødeleggelsen av russisktalende byer i Ukraina.

Bruken av det russiske språket i Ukraina er noe som har blitt diskutert under fredssamtaler mellom Ukraina og Russland, ifølge nyhetsbyrået. Ukraina har nektet å diskutere andre russiske krav, som demilitarisering av landet.

Vil utveksle krigsfanger

Den ukrainske presidenten sier videre at de er klar til å utveksle krigsfanger før kamphandlingene er over. Intervjuet er gjort med YouTube-kanalen Zygar, TV-kanalen Rain, nettportalen Medusa og publikasjonene Kommersant og Novaja Gazeta, ifølge hjemmesiden til Zelenskyjs kontor.

Han bemerker også at Ukraina ikke ønsker å etterlate døde russiske soldater på sitt territorium, men vil overlevere dem til deres pårørende.

– De (den russiske siden) nektet først, så tilbød de oss noen poser…det hele ser ut som…du vet, selv når en hund eller en katt dør, gjør du ikke det. Dette er søppelsekker. Jeg forstår ikke hva folk tenker, hva foreldrene til disse barna tenker, sa presidenten.kke hva folk tenker, hva foreldrene til disse barna tenker, sa presidenten.