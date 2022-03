Svensk politi: Ekstremister vil krige i Ukraina

Flere svensker har reist for å kjempe på ukrainsk side i krigen i landet. Svenske sikkerhetsmyndigheter har opplyst at det så langt dreier seg om 600 personer, men tallet er ikke bekreftet.

Bakgrunnen til de som vil reise, sjekkes før avreise, og flere av disse tilhører voldelige miljøer, ifølge Säpo.

Men det er også mange andre ulike motiver for å ville kjempe i krigen, opplyser sjef Fredrik Hallström for terrorbekjempelse i Säpo.

– Det kan være en følelse av at man ønsker å delta, det kan være for å øke kunnskap og evner, eller som vi så på reisestrømmene ned til Syria og Irak: folk som søker spenning, sier han.

Säpo vil ikke si hvor mange i ekstremistmiljøene som har tenkt å reise eller hvem som kan ha reist. Årsaken er at de frykter det vil skape et trusselbilde som blir feil.

– Det er ikke kriminelt å reise for å delta i denne krigen. Vår jobb er å følge opp de som kommer hjem, for å hindre at de kommer med en intensjon om å gjøre noe, sier Hallström.