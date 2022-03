Blinken: USAs strategi er ikke å jobbe for regimeskifte i Russland

I etterkant av Joe Bidens kraftsalver i en tale i Polen sier amerikanske myndigheter at de ikke jobber for å fjerne Vladimir Putin fra makten.

Under et besøk i Israel søndag fikk utenriksminister Antony Blinken spørsmål om talen som Biden holdt i Polen dagen før.

– Som vi har sagt gjentatte ganger, har vi ikke noen strategi som dreier seg om regimeendring i Russland – eller noe annet sted for den del, sa utenriksministeren, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Det er opp til russerne selv å avgjøre hvem som skal styre Russland, la han til.

I Israel skal Blinken delta på et møte med utenriksministrene fra Egypt, Marokko, Bahrain og De forente arabiske emirater, i tillegg til Israel. At den arabiske deltakelsen er såpass tung på et møte i Israel, beskrives som historisk.

– For Guds skyld

I talen i Warszawa lørdag brukte Joe Biden svært skarp retorikk. Han kalte Putin en slakter, en krigsforbryter og «en morderisk diktator».

– For Guds skyld, denne mannen kan ikke forbli ved makten, sa Biden.

Kort tid senere gikk en kilde i Det hvite hus ut og forsikret at USA ikke aktivt vil jobbe for å fjerne Putin fra makten. Bidens poeng var at Putin ikke kan tillates å utøve makt over sine naboer eller i regionen, sa kilden.

Søndag advarte Frankrikes president Emmanuel Macron mot det han kaller «verbal eskalering». Han sa at Frankrike ønsker å bruke diplomatiske midler for å oppnå våpenhvile i Ukraina, og deretter russisk tilbaketrekking.

– Hvis vi ønsker det, kan vi ikke eskalere verken med ord eller handlinger, sa Macron til kringkasteren France 3.

Atom-advarsel

I vestlige land har det vært en viss bekymring for hvordan Putin vil reagere hvis han får inntrykk av at Vesten aktivt prøver å fjerne ham fra makten.

Den russiske regjeringen advarte nylig om at landet kan ta i bruk atomvåpen hvis Russland utsettes for en «eksistensiell trussel». Uttalelsen fikk Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) – som fikk Nobels fredspris i 2017 – til å reagere sterkt.

– En eksistensiell trussel mot hvem? Det russiske folk eller mot Putin selv? spurte ICAN-leder Beatrice Fihn i et intervju med Nettavisen.

– Kan være farlig

Dan Hamilton, som tidligere hadde en høy stilling i USAs utenriksdepartement, sa tidligere i mars at det kan få uforutsigbare konsekvenser hvis Putin presses «helt til randen».

– Et dyr som trenges opp i et hjørne, kan være farlig, sa Hamilton, som nå jobber i tankesmia Brookings Institution, til ABC News.

I Russland har reaksjonene på Bidens tale ikke overraskende vært sterke. – Biden er svak, syk og ulykkelig, hevder Vjatsjeslav Volodin, som er leder for underhuset i Russlands nasjonalforsamling.

Han beskylder Biden for udiplomatisk språkbruk og hysteri, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Regjeringstalsmann Dmitrij Peskov sier det ikke er Biden, men russerne selv, som velger Russlands president.