Telegram, WhatsApp og YouTube er fortsatt virksomme i Russland – enn så lenge

Det russiske medietilsynet Roskomnadzor har den siste tiden blokkert tilgangen til minst et titall medier på nettet.

Det har i mange år vært konflikter mellom russiske myndigheter og amerikanske Facebook og Twitter. Men etter den russiske invasjonen av Ukraina, var det slutt. Facebook og Instagram ble blokkert.

YouTube, som har blokkert kontoer knyttet til de russiske statsmediene, står også overfor en direkte trussel om selv å bli blokkert. Roskomnadzor anklaget nylig YouTubes eier Google om å være «anti-russisk».

Telegram er sentral

Sensur og nedstengningen av mange nettaktører den siste tiden har gjort plattformen Telegram svært sentral. Der kan man sende private meldinger, i likhet med WhatsApp, men også opprette egne kanaler for å spre informasjon til store grupper.

Eksperter mener at disse meldingsappene får operere fordi de enten ikke ses som så skadelige eller at de vurderes som nyttige for regimet selv. Meta-eide WhatsApp er ikke så egnet til å spre informasjon til et stort antall mennesker samtidig. Telegram egnes til å spre informasjon til store grupper, men det er også nyttig for Kreml.

– Jeg tror det er usannsynlig at russiske myndigheter vil forby Telegram fordi de har så få plattformer der de selv kan operere, sier forsker Sergey Sanovich ved Princeton University. Han opplyser at myndighetene avbrøt et forsøk på å blokkere tjenesten i 2020.

Gjennom Telegram har russiske myndigheter et forum for å fremme positive fortellinger om «militæroperasjonen» i Ukraina. Mens Russland må tåle en storm av kritikk internasjonalt, styrer de selv fortellingen gjennom Telegram.

Russiske myndigheter har også fortsatt kontoer på plattformer som Facebook, til tross for at de har blokkert tjenesten i Russland. Men nylig fjernet Facebook innlegg fra Moskva som inneholdt feilinformasjon om invasjonen.

Sikkerhetsproblem

Telegram har økt sin trafikk med 25 prosent de siste tre ukene. Det betød et gjennomsnitt på 2,5 millioner nye brukere daglig, ifølge selskapet.

Eksperter mener Telegram kan være en risiko for brukerne på grunn av noe lav sikkerhet. Telegram kan være sårbare for press fra myndighetene til å overføre informasjon.

– WhatsApp har forbedret sikkerheten for brukerne og er bedre beskyttet mot press og krav om innholdstilgang, sier Alp Toker, direktør for nettovervåkingsgruppen NetBlocks. Men WhatsApp brukes til en-til-en kommunikasjon eller gruppechatter. Og det gjør dem mindre farlige sett med russiske myndigheters øyne.

Dette kan endre seg dersom WhatsApp skulle bli en nøkkelplattform for protester mot krigen.

– Roskomnadzor har først og fremst vært veldig opptatt av kanaler og nyhetsmedier som sprer informasjon til et stort antall mennesker. Dette egner WhatsApp seg mindre til, sier Eva Galperin, direktør for cybersikkerhet ved Electronic Frontier Foundation.

Men Toker mener at dette enda ikke er satt på prøve.

– Når nå alle de andre plattformene forsvinner, kan dynamikken endre seg. Meldingsappene kan da bli myndighetenes neste mål, mener han.

YouTube størst

WhatsApp var en av de mest populære appene i Russland i 2021 med rundt 67 millioner brukere. Det utgjorde omtrent 65 prosent av internettbrukerne i landet – langt foran Tiktok, den russiske sosiale medieplattformen VK og til og med Telegram, viser data fra eMarketer.

Men YouTube, med 76 millioner seere i 2021, trakk flere russere enn noen av de nevnte plattformene.

YouTubes popularitet skyldtes i stor grad at de har gitt vanlige russere tilgang til mye underholdning. Denne populariteten førte til at politikere og regjeringen tok i bruk kanalen for selv å få oppmerksomhet.

Sanovich mener at nå når YouTube trues av det russiske medietilsynet, skyldes det først og fremst at russiske myndigheter har problemer med å kontrollere kanalen. Og at YouTube også har blitt en arena for utenlandsk propaganda.

Men mangelen på et godt russisk alternativ gjør det vanskelig for myndighetene å stenge ned YouTube.

Dersom de går til blokkering av YouTube, vil det også bety å konfrontere giganten Google.

– Å erklære krig med å stenge YouTube betyr i praksis å erklære krig mot resten av selskapet, understreker Toker.

Google, med G-mail, står for en betydelig forbindelse til omverdenen.