USA vil ta imot 100.000 ukrainske flyktninger

– Alle verdens demokratier har et ansvar for å hjelpe. Og det ukrainske folket kan være trygge på at USA vil ta sitt ansvar, skrev Biden på Twitter etter sitt besøk i Polen.

– Vi vil ta imot 100.000 ukrainske flyktninger, la han til.

Antallet har vært kjent noen dager og ble nevnt av en amerikansk regjeringskilde torsdag. Biden sa da at Polen eller Romania eller Tyskland ikke kan ta hele ansvaret for flyktningene.

Han sa også at USA vil gi 1 milliard dollar til europeiske land som trenger hjelp til å håndtere den humanitære krisen som krigen i Ukraina har utløst.