FN fordømmer angrep fra begge sider i Jemen

Alle parter i konflikten må vise selvbeherskelse, uttaler Guterres.

– Generalsekretæren fordømmer på det sterkeste den nylige eskaleringen i konflikten i Jemen, sier Guterres' talsmann Stephane Dujarric.

Fredag kveld sendte houthiopprørere i Jemen en rakett mot et oljedepot i Jeddah i Saudi-Arabia. Det utløste kraftig brann med svart røyk som veltet opp fra anlegget.

Den saudiledede koalisjonen svarte natt til lørdag på angrepet med å gjennomføre luftangrep mot Jemens hovedstad Sana og havnebyen Hodeida. Ifølge FN ble åtte sivile drept i angrepet mot Sana.

Denne måneden er det sju år siden den saudiledede koalisjonen grep inn for å støtte Jemens regjering i kampen mot houthi-militsen etter at houthiene hadde tatt kontroll over Sana i 2014.

Houthi-opprørerne kunngjorde lørdag en tre dager lang våpenhvile og varslet at den kan bli permanent hvis Saudi-Arabia avslutter angrepene mot Jemen. Saudi-Arabia hadde lørdag kveld ennå ikke kommentert utspillet.

Israel, som ikke har diplomatiske forbindelser til Saudi-Arabia, ga lørdag uttrykk for sorg over houthi-angrepet mot Jeddah.

– Dette angrepet er ytterligere bevis for at Irans regionale aggresjon ikke har begrensninger, skrev statsminister Naftali Bennet på Twitter i en melding til Saudi-Arabia.

Frankrikes president Emmanuel Macron fordømte også houthienes angrep og ga uttrykk for solidaritet med Saudi-Arabia.