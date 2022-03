Zelenskyj krever kampfly og mer militærutstyr fra Nato

Det er umulig å redde den beleirede havnebyen Mariupol uten flere stridsvogner og kampfly, påpeker han.

– Ukraina kan ikke skyte ned russiske raketter med hagle og maskingevær, sier presidenten i en videotale natt til søndag.

Han legger til at Ukraina har ventet for lenge på nødvendig våpenhjelp og ber USA og Europa om å få fly, stridsvogner og rakettforsvarssystemer, skriver The Guardian.

– Dette er våpnene våre partnere har. Det er dette som støver ned på lagrene deres. Når alt kommer til alt, dreier ikke dette seg bare om Ukrainas frihet, men om Europas frihet, sier han.

– Så hvem er det som leder det transatlantiske samarbeidet? Er det fortsatt Moskva som følge av skremming? spør Zelenskyj.