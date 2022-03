Det statlige byrået som er ansvarlig for religiøse bygg i Ukraina, sier at de har telt 59 bygninger som er utsatt for angrep.

Verst rammet er den ukrainske ortodokse kirken som står under Moskva-patriarkatet og er sterkest i Øst-Ukraina.

Listen viser også at en katolsk kirke, fem protestantiske kirker, tre moskeer og tre synagoger også er skadd i kampene hittil.