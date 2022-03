Dette skjedde i Ukraina lørdag

* Minst fem mennesker ble skadd da Lviv, den største byen i Vest-Ukraina, ble rammet lørdag av russiske flyluftangrep, ifølge ukrainske myndigheter. Myndighetene opplyste at et oljedepot i et industriområde ble rammet, og at det oppsto brann, men at ingen bolighus ble truffet.

* Ordføreren i Tsjernihiv, Vladyslav Atrosjenko, sier at byen er fullstendig ødelagt av russiske styrker, og at 200 mennesker er drept de siste ukene. Han beskriver situasjonen som katastrofal. Byen er uten strøm, og det er umulig å opprette korridorer ut av byen etter at russerne ødela en bro på veien til Kyiv.

* Russiske soldater tok lørdag kontroll over byen Slavutytsj, som ligger i nærheten av atomkraftverket Tsjernobyl, ifølge ukrainske myndigheter. Byens innbyggere gikk ut i gatene for å demonstrere med ukrainske flagg, men russiske soldater svarte med å skyte i luften og kastet sjokkgranater inn i folkemengden.

* Det meldes om gatekamper i den beleirede byen Mariupol, der det fortsatt skal være 100.000 sivile. Mairupols ordfører Vadym Bojtsjenko sier det pågår gatekamper i sentrum av byen, mens visestatsminister Iryna Veresjtsjuk sier at sivile som vil ut av byen, må kjøre i private biler, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Russiske styrker slipper angivelig ikke busser gjennom kontrollpostene.

* USAs president Joe Biden sa at verden må forberede seg på en lang kamp da han lørdag kveld holdt en tale ved slottet i Polens hovedstad Warszawa. Biden fordømte Putins angrep på Ukraina og kalte den et strategisk feilgrep.

* Under besøket i Polen understreket Joe Biden viktigheten av Natos artikkel 5, som sier at et angrep på ett medlemsland er et angrep på hele alliansen. I et møte med Polens president Andrzej Duda i Warszawa kalte Biden denne artikkelen i Atlanterhavspakten en «hellig forpliktelse» for USA.

* USAs president Joe Biden møtte lørdag Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba og forsvarsminister Oleksij Reznikov i Polens hovedstad Warszawa.

* Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko talte til et hav av demonstranter i London som lørdag protesterte mot krigen i Ukraina. – Stå sammen, og stå sammen for Ukraina. Vi forsvarer nå de samme prinsippene som dere gjør nå, sa Klitsjko som talte på storskjerm på Trafalgar Square fra en bunker i Kyiv.

* Tusener av russere demonstrerte i Tsjekkias hovedstad Praha mot president Vladimir Putin og krigen i Ukraina. Rundt 5.000 mennesker, de fleste russere som bor i Tsjekkia, ropte slagord som «Frihet for Russland, frihet for Ukraina» og «Russland uten Putin» da de marsjerte gjennom Wenceslas-plassen i sentrum av Praha.