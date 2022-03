Biden: Natos artikkel 5 er en «hellig forpliktelse»

I et møte med Polens president Andrzej Duda i Warszawa lørdag kalte Biden denne artikkelen i Atlanterhavspakten en «hellig forpliktelse» for USA.

– Du kan stole på det. For deres frihets skyld, og for vår, sa den amerikanske presidenten.

Han forstår at polakkene føler seg truet som følge av krigen som raser i nabolandet Ukraina.

Under besøket i Warszawa bor Biden på et hotell rett overfor byens togstasjon, der det har vært en jevn strøm av ukrainske flyktninger helt siden Russland startet sin invasjon.

Valgte å delta

Tidligere på dagen møtte Biden den ukrainske utenriksministeren og forsvarsministeren i Warszawa.

Dmytro Kuleba og Oleksij Reznikov skulle i utgangspunktet ha samtaler med USAs utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin. Men også Biden valgte å delta.

Bilder fra møtet viser Biden, Blinken, Kuleba og de andre ministrene ved et bord med amerikanske og ukrainske flagg i bakgrunnen. De diskuterte USAs støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, sa en talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet.

Møttes før krigen

Biden hadde også et møte med Kuleba i Washington 22. februar, to dager før Russland begynte invasjonen av Ukraina. Etter dette har Kuleba stort sett vært i Ukraina. Han hadde et møte med Blinken rett over grensa til Polen 5. mars.

Den amerikanske presidenten har vært i Polen i to dager, etter at han tidligere i uken møtte EU- og Nato-ledere i Brussel. I Polen har Biden berømmet ukrainernes «sterke ryggrad» i møte med den russiske invasjonen. Han har også kalt president Vladimir Putin en krigsforbryter.