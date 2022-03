Biden møtte ukrainske ministre

Utenriksminister Dmytro Kuleba og forsvarsminister Oleksij Reznikov skulle i utgangspunktet ha samtaler med USAs utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin.

Men også Biden ville komme innom, opplyste Det hvite hus. Litt etter klokken 12 norsk tid ble det meldt at samtalene var i gang. Bilder fra møtet viser Biden, Blinken, Kuleba og de andre ministrene ved et bord med amerikanske og ukrainske flagg i bakgrunnen.

Biden hadde også et møte med Kuleba i Washington 22. februar, to dager før Russland begynte invasjonen av Ukraina. Etter dette har Kuleba stort sett vært i Ukraina. Han hadde et møte med Blinken rett over grensa til Polen 5. mars.

Den amerikanske presidenten har vært i Polen i to dager, etter at han tidligere i uken møtte EU- og Nato-ledere i Brussel. Under sitt besøk i Polen har Biden berømmet ukrainernes «sterke ryggrad» i møte med den russiske invasjonen. Han har også kalt president Vladimir Putin en krigsforbryter.

Lørdag ettermiddag ble Biden tatt imot av president Andrzej Duda i presidentpalasset i Warszawa, der de to skulle drøfte krigen i Ukraina.