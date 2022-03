– Vi er bekymret for at dette antallet stiger dag for dag, sier Jarno Habicht i WHO til BBC.

I de fleste tilfellene er det sykehus, medisinsk transport og medisinske lagre som er blitt rammet. Men det har også vært tilfeller der helsearbeidere og pasienter trolig er blitt bortført.

WHO har til sammen bekreftet 72 angrep som har rammet mål knyttet til helsevesenet. Disse har ført til minst 71 dødsfall og 37 sårede.