Dette skjedde i Ukraina i natt

* Russiske styrker er blitt påført store tap, og den eneste logiske utveien for Russland er å innlede samtaler, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en videotale. Han sier også at lidelsene i den beleirede havnebyen Mariupol forverres. Titusener av mennesker er innesperret uten mat, vann eller varme.

* 7.331 mennesker ble evakuert i går via to humanitære korridorer fra henholdsvis Mariupol og Berdjansk, ifølge tall fra ukrainske myndigheter. 2.800 av disse forlot Mariupol i privatbilder mens 4.000 ble evakuert fra Berdjansk med buss. I dag planlegges det nye evakueringskorridorer i regionene Mariupol, Kyiv og Luhansk.

* Det omstridte russiske private sikkerhetsselskapet Wagner var angivelig involvert i en plan for å drepe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og statsminister Denys Sjmyhal, ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet. Myndighetene varsler at bevismateriale skal overrekkes Den internasjonale domstolen. Påstandene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

* Den ukrainske hæren vurderer det fortsatt som mulig at Russland kan sette i gang et storstilt angrep mot hovedstaden Kyiv, til tross for at den russiske fremrykkingen mot Kyiv lenge har stått stille som følge av mat- og drivstoffmangel, samt kraftig ukrainsk motstand.

* – I øyeblikket ødelegger Russland byene våre, slik nazistene gjorde for 80 år siden, sier Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal, som ber ordførere verden rundt om hjelp. – Vi oppfordrer dere til å fornye tradisjonen med vennskapsbyer. Støtt ukrainske byer med humanitær hjelp og hjelpemidler til gjenoppbygging, sier han.