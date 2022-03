Pentagon: Russland stadig mer aktiv i ukrainsk luftrom

Tjenestemannen, som orienterte en gruppe journalister i Warszawa fredag kveld i forbindelse med president Joe Bidens besøk til Polen, sa at Russland nå gjennomfører opptil 300 tokt i ukrainsk luftrom hver dag.

I tillegg har Russland gjennomført 1.250 rakettoppskytinger siden invasjonen startet for 30 dager siden, opplyser tjenestemannen ifølge BBC.

Han sa også at kampene om kontroll over landsbyen Makariv nær Kyiv fortsetter, mens russiske styrker ikke har klart å gjøre fremskritt i angrepet mot landets nest største by Kharkiv.

Russiske bakkestyrker har stanset 15 kilometer fra Mykolajiv der de forsøker å omringe byen, men har gjort fremgang ved å bryte seg gjennom ukrainsk forsvar i Izium og fortsetter fremrykkingen til den sørlige delen av Donbas-regionen, ifølge tjenestemannen.

Tidligere fredag sa en Pentagon-kilde at ukrainske styrker har klart å presse tilbake russiske styrker i Kherson, og at Russland dermed ikke lenger har full kontroll over byen.