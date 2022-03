Russland vil konsentrere seg om å «frigjøre» områder øst i Ukraina

Uttalelsen kan tyde på et skifte i den russiske strategien, og at de vil sette alt inn på å ta kontroll over alle områdene som utgjør fylkene Luhansk og Donetsk.

– Russlands viktigste målsettinger i den første delen av operasjonen er generelt blitt oppfylt, sier nestleder i den russiske generalstaben, Sergej Rudskoj, fredag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Den ukrainske hærens kampstyrker er blitt markant redusert, noe som gjør det mulig å fokusere på vår kjerneinnsats på å oppnå hovedmålet, å befri Donbas, sier han.

Sky News siterer en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet der det hevdes at russisk-støttede separatister nå kontrollerer 93 prosent av Luhansk og 54 prosent av Donetsk.

Nedjustert mål?

Ifølge kanalen kan dette bety at Russland reduserer målsettingen med invasjonen etter å ha møtt kraftig ukrainsk motstand den første måneden.

Tidligere har imidlertid departementet meldt at den «militære spesialoperasjonen» fortsetter til den når målene som president Vladimir Putin har satt.

Like før Russland invaderte Ukraina for en måned siden, anerkjente Russland Luhansk og Donetsk som uavhengige republikker innenfor fylkenes opprinnelige administrative grenser.

Russiskvennlige separatister tok kontroll over fylkene i 2014, men har siden mistet områder til ukrainske regjeringssoldater.

Ikke som planlagt

Hva som har vært Russlands hovedmålsetting med krigen i Ukraina, har vært uklart, men den massive bombingen av ukrainske byer og forsøket på å innta flere av dem, har tydet på at Russland ønsket å ta kontroll over hele landet og sette inn et russiskvennlig regime i Kyiv.

Militære vestlige eksperter mener imidlertid at invasjonen langt fra har gått slik Russland planla.

Russiske myndigheter har tidligere sagt at de ønsker å «demilitarisere og denazifisere» Ukraina. I tillegg har de krevd at den annekterte Krim-halvøya anerkjennes som en del av Russland, og at de to fylkene I Øst-Ukraina anerkjennes som uavhengige republikker.

Minsk-avtalene

I Minsk-avtalene som Russland og Ukraina inngikk i 2014 og 2015, ble det avtalt at de to fylkene skulle få et visst selvstyre, men de to landene har aldri blitt enige om tolkningen av avtalen dermed er den ikke blitt gjennomført.

Før invasjonen krevde Russland at Minsk-avtalen skulle oppfylles i tråd med den russiske tolkningen. Russland krevde også en garanti for at Ukraina aldri skulle bli Nato-medlem og at ukrainsk territorium heller ikke skulle brukes til Nato-baser.