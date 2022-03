Ukraina hevder at enda en russisk general er drept

Det er en av president Volodymyr Zelenskyjs rådgivere, Oleksij Arestovitsj, som fredag oppgir at general Jakov Rjanzantsev er drept i et ukrainsk angrep nær Tsjernobajevka ved Kherson. Uttalelsen er spilt inn på video.

I forrige uke oppga Arestovytsj at en annen general, Andrej Mordvitsjev, var drept ved den samme flyplassen, som ligger ved landsbyen Tsjernobajevka.

Det var femte gang at ukrainske myndigheter hevdet å ha drept en høytstående russisk offiser siden Russland invaderte Ukraina 24. februar. Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder og heller ikke av Russland.

Kherson var den første byen som russiske styrker tok kontroll over etter at de gikk til angrep på Ukraina for en måned siden. Flere innbyggere i byen har nylig oppgitt til nyhetsbyrået AFP at de har hørt lyden av harde kamper fra Tsjernobajevka hver eneste kveld.

I forrige uke sa president Volodymyr Zelenskyj at Tsjernobajevka vil «gå under i krigens historie».