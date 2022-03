Erdogan mener Putin må oppfordres til «en hederlig exit» i Ukraina

– Vi må fortelle Putin at «du bør være arkitekten bak et skritt for fred». Vi bør forsøke å løse denne konflikten ved å oppmuntre til en hederlig avslutning, sier Erdogan.

Uttalelsen ble gitt til journalister som fulgte ham på flyet tilbake til Tyrkia etter at han torsdag deltok på Nato-toppmøtet i Brussel.

Her sa han også at Ukraina og Russland ser ut til å ha nådd en «forståelse» om fire av seks temaer som tjenestemenn fra de to landene har forhandlet om. Ukraina skal både ha gjort innrømmelser når det gjelder et eventuelt Nato-medlemskap og anerkjennelse av russisk som offisielt språk, oppgir den tyrkiske presidenten, ifølge CNN.

Han sier også at han skal snakke med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fredag og med Putin i løpet av helgen. Tyrkia har tidligere arrangert et møte mellom utenriksministrene fra de to landene i den tyrkiske byen Antalya, og har deretter tatt initiativ til direkte samtaler mellom de to presidentene, uten at det har blitt noe av.