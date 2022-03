Russland avviser ulovlig bruk av fosforbomber

– Russland har aldri brutt internasjonale konvensjoner, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov i en kommentar til anklagen om at russiske styrker har brukt fosforbomber i befolkede områder i Ukraina.

Slike våpen er kun tillatt brukt i åpne landskap, blant annet for å røyklegge slagmarken, men det er ikke tillatt å bruke dem i områder med sivilbefolkning.

– Vi er nok en gang vitne til et forsøk på å avlede oppmerksomheten, sier Peskov, som gjentar anklagen om at USA er involvert i et kjemisk og biologisk våpenprogram i Ukraina.

Det russiske forsvarsdepartementet anklaget denne uka president Joe Bidens sønn Hunter Biden for å ha finansiert biologiske våpenlaboratorier i Ukraina gjennom sitt investeringsselskap Rosemont Seneca.

– Vi krever selvsagt en forklaring på dette, og det er ikke bare vi som gjør det, sier Peskov, som hevder at også Kina vil ha svar.

Biden sa tidligere i uka at Russland «helt åpenbart» vurderer å bruke kjemiske og biologiske våpen i Ukraina, og han truet med et kraftig svar fra Vesten dersom dette skjer.

Biden avviste samtidig anklagene om at USA har samarbeidet med Ukraina om å utvikle slike våpen.

– Det er ganske enkelt ikke sant, det garanterer jeg, sa han.