Kvinnelige utenriksministre til Taliban: La jenter gå på skole

– Vi oppfordrer Taliban til å leve opp til sine forpliktelser overfor det afghanske folket og til å følge de internasjonale konvensjonene som Afghanistan har sluttet seg til. Og til å omgjøre sin nylige beslutning og gi lik tilgang til utdanning til alle i hele landet, heter det i uttalelsen.

Norge ved utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har sluttet seg en fellesuttalelse fra kvinnelige utenriksministere i Albania, Andorra, Australia, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Island, Kosovo, Malawi, Mongolia, Sverige og Tyskland.

I uttalelsen oppfordrer utenriksministrene Taliban til å la de afghanske jentene komme tilbake til skolen. Bakgrunnen for uttalelsen er at afghanske jenter ble sendt hjem bare noen timer etter at de onsdag fikk komme tilbake på skolen. Jenter i ungdomsskole- og videregåendealder har vært nektet undervisning siden Taliban grep makten i august i fjor.

Utenriksministrene sier de skal følge nøye med på om Taliban innfrir sine løfter.

– Vi vil måle dem etter deres handlinger, ikke etter deres ord, skriver de.