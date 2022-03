Ukraina åpner to evakueringsruter for Mariupol og Melitopol

I en TV-sendt melding sa Veresjtsjuk at rutene vil knytte de to byene sammen med Zaporizjzja lenger nord, som fortsatt er under ukrainsk kontroll.

Visestatsministeren opplyste også at det er planlagt evakuering med buss fra den okkuperte byen Berdjansk. 48 busser står nå klar til å ta imot flyktninger utenfor bygrensen, skriver CNN.

Tidligere denne uken åpnet Ukraina ni evakueringsruter fra hardt rammede byer i landet. Over 3.300 mennesker ble torsdag evakuert fra ukrainske byer som er under angrep, sa Veresjtsjuk.