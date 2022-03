Rapport: Ukrainske styrker driver russiske styrker bakover

I sin daglige oppdatering skriver den britiske etterretningstjenesten at ukrainske styrker angriper og presser russiske styrker bakover, og at de ukrainske styrkene har klart å ta tilbake landsbyer og forsvarsstillinger opp til 35 kilometer øst for Kyiv.

– Ukrainske styrker vil trolig fortsette å forsøke å presse russiske styrker bakover langs den nordvestre aksen fra Kyiv mot Hostomel-flyplassen, heter det i etterretningsrapporten fredag.

– Sør i Ukraina forsøker russiske styrker fortsatt å omringe Mykolajiv mens de forsøker å rykke vestover mot Odesa. Men framgangen sinkes av logistikkutfordringer og ukrainsk motstand.