Etiopia innfører våpenhvile i Tigray

Siden krigen brøt ut i det nordlige Etiopia i november 2020, har tusener av mennesker dødd, og mange flere er tvunget på flukt etter hvert som konflikten spredte seg fra Tigray til regionene Afar og Amhara.

I kunngjøringen fra regjeringen heter det at alt skal gjøres for å sikre at humanitære forsyninger kommer inn, og opprørerne i Tigray oppfordres til å avstå fra krigshandlinger og til å trekke seg ut av okkuperte områder.

Vestlige land, som lenge har presset på for en våpenhvile, hilser beslutningen velkommen.

Krigen startet da statsminister Abiy Ahmed sendte styrker til Tigray for å fjerne Tigrays frigjøringsfront (TPLF), regionens regjeringsparti, angivelig som svar på et påstått angrep på leirer tilhørende regjeringsstyrkene.

Krigen har utløst en humanitær krise, og begge parter er anklaget for grove brudd på menneskerettighetene. Over 400.000 mennesker er interne flyktninger, og FN sa i januar at nesten 40 prosent av befolkningen i Tigray lider av akutt matmangel.