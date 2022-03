Tsjetsjenia-leder hevder at rådhuset i Mariupol er «frigjort»

Kadyrov la ut en video på nyhetstjenesten Telegram med et opptak som han sier er en russisk parlamentariker som snakker til dem som har inntatt rådhuset og heist det russiske flagget over bygningen.

Kadyrov skriver at «ukrainske banditter» rømte fra bygningen, og at hans styrker rykker fram i de østlige delene av byen og rydder dem for styrker fra den høyreekstreme Azov-bataljonen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at nesten 100.000 sivile er fanget i byen uten mat, vann eller strøm mens russiske styrker uavlatelig bomber byen.

Kadyrov, som er president i Tsjetsjenia, anklages av menneskerettsgrupper for grove brudd på menneskerettighetene, inkludert tortur, og han deltar med sine styrker i den russiske invasjonen av Ukraina.