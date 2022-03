Dette skjedde i Ukraina torsdag

* De russiske angrepene mot ukrainske byer fortsetter uten opphør. Ifølge ukrainske myndigheter har russiske styrker gjennomført 1.800 luftangrep mot mål i landet siden Russland gikk til krig mot Ukraina for nøyaktig én måned siden.

* Det blir meldt om fortsatte angrep mot blant annet storbyen Kharkiv i øst og Tsjernihiv i nord. I Tsjernihiv sier en lokal tjenestemann at det bygger seg opp til en katastrofe etter at russiske styrker skal ha bombet matlagre. Tidligere i uka ble ei viktig bru inn til byen ødelagt i et luftangrep. Lokale myndigheter anslår av over 130.000 mennesker har flyktet, det vil si cirka halvparten av innbyggerne. Ukrainske styrker skal fortsatt ha «full kontroll», men samtidig skal så mange ha blitt drept at gravlunden ikke kan ta imot alle.

* Russland hevder å ha tatt kontroll over byen Izium sørøst for Kharkiv etter harde kamper. Men dette avvises av guvernøren i Kharkiv-regionen, Oleh Synjehubov. Han kaller den russiske meldingen for en provokasjon og en løgn, men erkjenner at det foregår harde kamper. I nye videoer og bilder, som er blitt verifisert av CNN, kan man se bygg som er rasert av bombardement, og lik som ligger i gatene. Kampene i byen brøt ut i forrige uke.

* I byen Lviv vest i Ukraina ringte kirkeklokkene like før solnedgang for å symbolisere at Ukraina ønsker en flyforbudssone over landet, noe Nato har avvist.

* Ukrainas marine hevder å ha ødelagt det russiske landgangsskipet Orsk nær den russisk-okkuperte havnebyen Berdjansk, vest for Mariupol. Russland har så langt ikke kommentert hendelsen. Ukrainske myndigheter hevder at ytterligere to skip er ødelagt, og at en tank med 3.000 tonn drivstoff ble ødelagt da Orsk sank.

* Ukrainske myndigheter anklager Russland for å ha tvangsflyttet 402.000 ukrainere, deriblant 84.000 barn, fra sønderbombede ukrainske byer til Russland. Noen av dem skal ha blitt flyttet til fjerntliggende strøk. De hevder også at tusenvis av mennesker er blitt fratatt ID-papirene sine i russisk-kontrollerte områder i Mariupol. Russland insisterer på at rundt 400.000 ukrainere har reist til Russland frivillig.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj holdt en tale for den svenske Riksdagen. Her ba han svenskene om hjelp til å gjenoppbygge landet. Zelenskyj talte også på Nato-toppmøtet, der han ba Nato om ubegrenset militær støtte. Han anklaget Russland for å bruke fosforbomber i Ukraina.

* Under Nato-toppmøtet i Brussel ble det klart at Jens Stoltenberg fortsetter som Natos generalsekretær i ett år til.

* Stoltenberg bekreftet at forsvarsalliansen utvider med fire nye stridsgrupper i Øst-Europa. Dermed dobles antallet. Russland kaller avgjørelsen for farlig og destabiliserende. Nato ga ikke løfter om mer robust militær hjelp, slik Zelenskyj har bedt om.

* USAs president Joe Biden deltok på Nato-toppmøtet og G7-møtet i Brussel. På en pressekonferanse sa han at Nato aldri har stått mer samlet enn etter Russlands invasjon av Ukraina. Han ønsker at Russland kastes ut av G20. Hvis andre land motsetter seg dette, foreslår han at Ukraina i stedet kan inviteres inn.

* USA varsler at landet vil ta imot 100.000 ukrainske flyktninger og gi mat, medisiner, vann og andre forsyninger for 1 milliard dollar til Ukraina.

* FNs hovedforsamling har med stort flertall vedtatt en resolusjon der det fastslås at Russland har ansvaret for den humanitære krisen i Ukraina. I resolusjonen krever hovedforsamlingen at Russland stanser krigføringen øyeblikkelig. Teksten ble vedtatt med støtte fra 140 land, mens 5 land stemte nei, og 38 land avsto fra å stemme.

* USA og Storbritannia trapper opp sanksjonene mot Russland. USA fryser blant annet verdier folkevalgte medlemmer av den russiske nasjonalforsamlingen måtte ha i USA. Storbritannia innfører sanksjoner mot ytterligere 59 russiske selskaper og personer, samt mot det omstridte russiske sikkerhetsselskapet Wagner.

* Den russiske stålgiganten Severstal, der hovedeieren Aleksej Mordasjov er satt på EUs sanksjonsliste, har problemer med å betjene gjelda på grunn av sanksjonene.

* Kreml avviser spekulasjoner om at forsvarsminister Sergej Sjojgu har helseproblemer. Han har ikke vist seg offentlig siden 11. mars, men har overlatt til andre å kommentere krigens gang i Ukraina. Det har ført til rykter om at han har hjerteproblemer.

* Russlands krav om at olje- og gassleveranser til europeiske land må betales i rubler, avvises av EU. Unionen mener det er et forsøk på å omgå sanksjonene.

* Finland skal igjen sende våpen til Ukraina, men vil ikke gi detaljer om hva slags våpen det er snakk om. Tidligere har landet sendt blant annet 2.500 automatvåpen og 1.500 panservernraketter.

* Siden krigen begynte, har halvparten av barna i Ukraina – 4,3 millioner – blitt drevet på flukt, ifølge Verdens barnefond Unicef. FNs høykommissær for flyktninger melder at hver fjerde ukrainer, cirka 10 millioner, er drevet på flukt i løpet av den månedslange krigen. Unicef melder at over 450.000 barn i alderen fra 6–23 måneder trenger matvarehjelp.