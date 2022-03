Ukraina og Russland har utvekslet fanger

Det skal være første gang de to landene utveksler soldatfanger med hverandre etter at Russland gikk til angrep på Ukraina for en måned siden.

– Som følge av en ordre fra president Volodymyr Zelenskyj har den første fullstendige krigsfangeutvekslingen funnet sted, skriver Ukrainas visestatsminister Irina Veresjtsjuk på Facebook.

Hun opplyser også at elleve sivile russiske sjømenn er reddet nær byen Odesa ved Svartehavet og at disse er utvekslet med 19 sivile ukrainske sjøfolk som Russland skal ha holdt tilbake.

I forrige uke opplyste Russlands utenriksdepartement at Russland har gjennomført to fangeutvekslinger siden invasjonen startet.

Mandag sa Russlands menneskerettskommissær Tatjana Moskalkova at ni russiske fanger var satt fri av Ukraina i bytte mot ordføreren i Melitopol, en by som nå kontrolleres av den russiske hæren sørøst i Ukraina.

Ukraina bekreftet onsdag denne utvekslingen, men hun avviste at noen andre fangeutvekslinger hadde funnet sted.