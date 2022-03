Ifølge politiet ble et fransk par på 40 og 41 år, kvinnens tvillingsøster og parets åtte år gamle datter funnet døde, mens den 15 år gamle sønnen er alvorlig skadd.

– De fem hoppet fra sjuende etasje i en bygning, sier en talsmann for politiet i kantonen Vaud til den sveitsiske avisa Blick. Det skal ikke ha vært andre personer i leiligheten de hoppet fra.

Forbipasserende fant dem utenfor en bygning nær kasinoet i Montreux i 7-tiden torsdag morgen, og de hadde ifølge et øyenvitne ikke sko på seg.

Politiet opplyser at de kort tid før tragedien banket på døra i leiligheten i forbindelse med en arrestordre på grunn av ulovlig hjemmeskole for et barn.

– Politiet banket på døren og hørte en stemme som spurte hvem som var der, heter det i en kunngjøring.

Da ingen åpnet og det heller ikke ble hørt flere lyder fra leiligheten, forlot de to politifolkene bygningen. I mellomtiden ringte øyenvitner til politiet og sa at noen hadde falt fra leilighetens balkong.