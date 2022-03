Amerikansk og tysk astronaut returnerte etter sju timer lang romvandring

De to astronautene hadde forlatt ISS for å feste nye rør til et kjølesystem, erstatte et kamera og koble til en strøm- og dataforbindelse på den eksterne europeiske forskningsplattformen «Bartolomeo».

Liveopptak delt av den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA, viste at de to mennene gikk inn på ISS igjen via en luftsluse onsdag kveld. Romvandringer er fysisk svært krevende og krever svært detaljert planlegging.

Forrige fredag ankom tre russiske kosmonauter Den internasjonale romstasjonen. Fra før var det to russere der. Ved ankomsten valgte de tre kosmonautene å iføre seg romdrakter farget i gult og blått, svært likt det ukrainske flagget. Før avreisen hadde derimot helblå drakter.

– Vi hadde samlet mye gult materiale, så vi måtte bruke det. Så det er derfor vi hadde på oss gult, sa kosmonaut Oleg Artemjev via et videointervju på spørsmål om draktbytte.

Russlands invasjon av nabolandet Ukraina har ført til at forholdet mellom Moskva og Vesten er det verste siden sovjettiden. Men enn så lenge fortsetter samarbeidet i verdensrommet.