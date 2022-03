Dette skjedde i Ukraina i natt

* Ukraina øker presset på russiske styrker rundt Kyiv og har trolig klart å gjenerobre forstedene Makariv og Mosjtsjun, ifølge britisk etterretning.

– Ukraina øker presset mot russiske styrker nordøst for Kyiv. Russiske styrker i området står allerede overfor betydelige problemer med forsyninger og moral, heter det i den daglige etterretningsrapporten fra det britiske forsvaret.

– Ukrainske styrker utfører vellykkede motangrep mot russiske stillinger i landsbyer i utkanten av hovedstaden og har trolig gjenerobret Makariv og Mosjtsjun. Det er en reell mulighet for at ukrainske styrker nå er i stand til å omringe russiske enheter i Butsja og Irpin, heter det videre.

* Det hvite hus har angivelig samlet en gruppe som forbereder seg på scenarioer der Russlands president Vladimir Putin tar i bruk sine kraftigste våpen. New York Times skriver at gruppa, som har fått navnet «Tiger Team», gjør forberedelser knyttet til hvordan USA og landets allierte bør reagere om Putin tar i bruk kjemiske eller biologiske våpen eller atomvåpen.

Gruppa ser også på hva slags respons Putin skal bli møtt med om Russland utfører angrep på Nato-territorium, for eksempel mot leveranser av våpen og bistand til Ukraina, får avisa opplyst av flere tjenestepersoner tett på prosessen.

* Storbritannia sender 6.000 missiler til Ukraina og 25 millioner pund i økonomisk støtte til landets militære, sier statsminister Boris Johnson. Blant missilene er panservernmissiler og høyeksplosive våpen. Den økonomiske støtten beløper seg til 287 millioner norske kroner.

– Storbritannia vil jobbe sammen med våre allierte for å styrke den militære og økonomiske støtten til Ukraina, sier Johnson. Pengene skal blant annet gå til å lønne ukrainske soldater og piloter som kjemper mot de russiske styrkene.

* De første bildene fra byen Izium øst i Ukraina siden invasjonen startet for en måned siden, viser enorme ødeleggelser og lik i gatene, melder CNN.

Byen ligger rundt tolv mil sørøst for Kharkiv, som også har vært utsatt for gjentatte russiske angrep. Izium har vært avskåret fra så å si all kommunikasjon siden det brøt ut kamper mellom russiske og ukrainske styrker der forrige uke.

I nye videoer og bilder, som er blitt verifisert av CNN, kan man se omfattende ødeleggelser, bygg som er rasert av bomber og lik som ligger i gatene. CNN har også verifisert en video fra byen Tsjernihiv nord i landet, der ordføreren forteller at gravlunden i byen ikke har kapasitet til å ta imot alle de døde. Videoen viser også store materielle skader, branner og tung røyk i lufta.

* En tjenesteperson i det amerikanske forsvarsdepartementet sier til nyhetsbyrået AFP at russiske styrker har trukket seg mer enn tre mil tilbake øst for Kyiv. De har begynt å etablere såkalt defensive posisjoner, sier tjenestepersonen.

– Det er ikke slik at de ikke gjør framskritt. De prøver faktisk ikke å ta seg framover akkurat nå, siteres tjenestepersonen på.

* Russlands resolusjonsforslag om den humanitære situasjonen i Ukraina ble avvist i FNs sikkerhetsråd onsdag kveld. Norges FN-ambassadør kaller forslaget en distraksjon.

Resolusjonsforslaget nevner ikke den russiske krigføringen i Ukraina, men anerkjenner at Ukraina har et stort behov for humanitær hjelp. Av rådets 15 medlemsland stemte kun Kina og Russland for. Torsdag skal FNs hovedforsamling stemme over to resolusjonsforslag om krigen i Ukraina, et fremmet av Ukraina selv, og et fra Sør-Afrika, som er likelydende med det russiske.

* Russiske myndigheter har blokkert tilgangen til Google News etter først å ha anklaget nettstedet for å ha spredt falske nyheter om krigen i Ukraina. Beslutningen om å sperre tilgangen til Google News, som samler lenker til tusenvis av nyhetsmedier over hele verden, skjedde etter en forespørsel fra den russiske riksadvokatens kontor, melder nyhetsbyrået Interfax ifølge BBC.

Ifølge myndighetene ga nettstedet «tilgang til en rekke publikasjoner og annet materiale som inneholdt upålitelig, sosialt betydningsfull informasjon om utviklingen av en spesiell militær operasjon på det ukrainske territoriet», ifølge rapporten.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal ha bedt USAs president Joe Biden om å ikke sanksjonere den russisk-israelske oligarken Roman Abramovitsj, skriver The Wall Street Journal.

Årsaken skal være at Abramovitsj, som er ilagt sanksjoner fra USAs vestlige allierte på grunn av båndene til Russlands president Vladimir Putin, kan komme til å bli en mekler mellom Russland og Ukraina i fredssamtalene. Abramovitsj skal tidligere ha blitt kontaktet av det jødiske miljøet i Ukraina for å støtte forsøkene på en fredelig løsning på krigen.