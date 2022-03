Ukrainas tuberkuloseprogram har kollapset

Før pandemien var tuberkulose den mest smittsomme og dødelige sykdommen i verden. Til tross for at sykdommen kan diagnostiseres og normalt lett behandles, tar sykdommen årlig livet av 1,5 millioner mennesker på verdensbasis og smitter over 10 millioner, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ukraina har i mange år slitt med høy forekomst av tuberkulose. Landet registrerte før krigen rundt 30.000 nye tilfeller i året og hadde også en av verdens høyeste forekomster av medikamentresistent tuberkulose. Denne typen tuberkulose sto for nærmere 30 prosent av landets nye tuberkulosepasienter i 2018, viser tall fra WHO.

Hadde kommet langt

De siste årene har Ukraina gjort en stor innsats for å bekjempe sykdommen og var det første landet i verden til å prøve ut en ny medisin mot den medikamentresistente tuberkulosen.

– Før krigen hadde Ukraina oppnådd svært mye på feltet, forteller Olja Klymenko, som ble frisk fra tuberkulose i 2016 og var med på å grunnlegge den frivillige organisasjonen TB People Ukraine for å bidra til å bekjempe sykdommen.

– Men alt dette arbeidet ble stoppet på én dag, nemlig 24. februar da de russiske styrkene startet invasjonen av Ukraina, sier hun.

– Når krigen en dag er over, vil vi være satt kraftig tilbake. Vi ser at vi blir nødt til å bygge alt opp igjen, mye av den medisinske infrastrukturen ligger jo i grus, uttalte Klymenko på en pressekonferanse i forbindelse med Verdens Tuberkulosedag torsdag denne uka.

Askar Yedilbayev, som er leder for TB-enheten ved WHOs europeiske kontor, forteller at Ukraina var et av pionerlandene i kampen mot sykdommen i regionen.

– Ukraina jobbet eksemplarisk mot sykdommen. Nå har den russiske invasjonen rammet helsetjenestene kraftig. Det påvirker både diagnostiseringen og behandlingen av TB, sier han.

En alvorlig helsekrise

Michel Kazatchkine, tidligere FNs spesialutsending for hiv/aids i Øst-Europa og Sentral-Asia, sier at et av hovedproblemene nå er å få medisiner ut til pasientene.

– Det er krise. Ukraina vil sitte igjen med et helsesystem som er totalt kollapset. Resultatet er at TB vil øke kraftig, advarer Kazatchkine.

Kate White er leder for nødprogrammet i Leger Uten Grenser i Genève. Hun sier at krigen har ført til at man nå kanaliserer det meste av ressursene i helsesektoren til å behandle sårede.

– Et annet problem er at vi har mistet oversikten over TB-pasientene våre fordi de også er blant menneskene som har lagt på flukt, sier White. Dermed har mange mistet muligheten til å fortsette behandlingen.

WHO har derfor satt inn store ressurser for å støtte helsetjenestene i nabolandene som tar imot flyktningene.

Et katastrofalt tilbakeslag

– Pandemien har resultert i mange års tilbakeslag i kampen mot TB globalt. Og så kommer Ukraina-krisen på toppen, fastslår Jose Luis Castro, president for den globale helseorganisasjonen Vital Strategies.

Ifølge WHO økte antallet tuberkulosedødsfall over hele verden i 2020 for første gang på mer enn et tiår.

Denne uken ba WHO om at man må øke innsatsen mot TB kraftig.

Mange land har bedt om økt innsats for å utvikle en ny vaksine mot tuberkulose.

– Den nåværende BCG-vaksinen er hundre år gammel og i dag fullstendig ineffektiv for voksne, understreker Lucica Ditiu, administrerende direktør for Stop TB Foundation i Genève.

På 100 år har vi ikke klart å frambringe en ny vaksine mot TB. Men vi har sett at covid-19 førte til rekordrask produksjon av virksomme vaksiner.

– Vi ønsker oss selvsagt den samme innsatsen mot tuberkulose, sier hun.