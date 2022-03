Jamaica vil bli republikk

– Vi går videre. Vi har til hensikt å fullbyrde våre sanne ambisjoner og vår skjebne som et uavhengig, utviklet, velstående land, sa han til hertugparet foran pressen i Kingston.

De kongelige gjestene, som flankerte Holness da han kom med kunngjøringen, hadde ingen umiddelbar reaksjon ut over bekreftende nikk.

Den tidligere britiske kolonien, som ble uavhengig i 1962, kan bli den andre karibiske øya på kort tid som fjerner dronning Elizabeth som statsoverhode. Barbados ble offisielt en republikk i november.

I Jamaica har et ønske om å løsrive seg fra monarkiet vokst fram både blant regjeringen og opposisjonen.

William og Kate er på turné i Karibia. De ble møtt av demonstrasjoner i Kingston tirsdag, der demonstranter møtte opp for å vise misnøye med hvordan Storbritannia styrte landet i de 300 årene det var koloni.

Blant annet krevde de en unnskyldning for at hundretusenvis av afrikanere ble tatt til Jamaica der de led under forferdelige forhold i slavetiden.