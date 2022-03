Syriske kurdere advarer om at verden lar IS gjenoppstå

Syrisk-kurdiske styrker sto for få år siden i spissen for kampen mot IS' selverklærte kalifat. Nå mener de at manglende støtte fra verdenssamfunnet har gitt gruppa en mulighet til å bli sterkere.

Syriske demokratiske styrker (SDF), som fikk luftstøtte fra USA under offensiven i 2019, fungerer nå som en slags hær i de kurdiskstyrte områdene nordøst i Syria.

Onsdag advarte SDFs sentralkommando om at de landene som hjalp dem i 2019, ikke bør snu ryggen til regionen nå.

– Fraværet av en klar, omfattende og langsiktig internasjonal plan fører til flere menneskelige og materielle tap, og gjør det mulig for ISIS å styrke sin organisasjon, heter det i uttalelsen. ISIS er en annen forkortelse for IS.

Siden mars 2019 har IS ikke greid å innta nye territorier verken i Syria eller Irak, men de utfører av og til geriljalignende angrep med utgangspunkt i gruppas skjulesteder i ørkenen.

I januar gjennomførte de et storstilt angrep på et fengsel i Hasakah. Mange IS-krigere skal ha greid å rømme, og minst 370 mennesker ble drept.

SDF er også sterkt kritisk til land som fortsatt ikke vil hente hjem egne borgere fra fangeleirene i de kurdiskkontrollerte områdene. Blant fangene er det både IS-krigere, kvinner og barn.