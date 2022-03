I en uttalelse på Twitter skriver familien at hun døde onsdag som følge av kreft.

Albright ble født i Praha i det daværende Tsjekkoslovakia i 1937 og kom til USA som flyktning i 1948. Familien flyktet imidlertid til Storbritannia allerede i 1939 da det nazist-styrte Tyskland invaderte Tsjekkoslovakia. Dette formet i stor grad hennes politiske grunnsyn.

Minister under Clinton

Madeleine Albright sammen med Jonas Gahr Støre i Oslo i 2010. Foto: NTB

Albright kjempet for Natos utvidelse østover i Europa og presset på for at forsvarsalliansen skulle gripe inn under krigene på Balkan for å stanse folkemord og etnisk rensing.

Hun var også forkjemper for utbredelse av demokrati og menneskerettigheter verden over.

Albright var demokrat og var utenriksminister fra 1997 til 2001 mens Bill Clinton var president. Hun markerte seg som en sterk utenriksminister og var med på å utforme USAs utenrikspolitikk etter den kalde krigen.

Etter sin tid som utenriksminister fortsatte hun å ha et sterkt politisk engasjement. Før hun ble utenriksminister var hun USAs FN-ambassadør.

Ifølge CNN så hun på seg selv som en «pragmatisk idealist». Hun mente også at USA var en uunnværlig stat i verden fordi landet var mektig nok til å presse fram bruken av diplomati for løse internasjonale konflikter.

– Hun knuste et viktig glasstak som USAs første kvinnelige utenriksminister, sier Anniken Huitfeldt (Ap) om Albright.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det var en trist nyhet som nådde oss i dag. Madeleine Albright var en markant utenriksminister, sier den norske utenriksministeren til NTB.

– Også hun opplevde krig på det europeiske kontinentet. Og hun knuste et viktig glasstak som USAs første kvinnelige utenriksminister og banet vei for oss som har fulgt etter, fortsetter Huitfeldt.

Nato-sjef og tidligere statsminister Jens Stoltenberg sender kondolanser til familien til Madeleine Albright, USAs tidligere utenriksminister, som døde onsdag.

– Trist å høre om Madeleine Albrights død. Hun var en kraft for frihet, en tydelig forkjemper for Nato og en inspirerende kollega og venn, skriver Stoltenberg på Twitter.