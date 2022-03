Ukrainsk forsvar presser russiske styrker rundt Kyiv

Ordfører Vitali Klitschko sier onsdag at kamper raste i de nordlige og østlige forstedene til hovedstaden og at ukrainske styrker har gjenerobret flere steder som det russiske militære hadde tatt kontroll over.

– Målet for angriperne er hovedstaden i Ukraina fordi byen er hjertet i landet, sa den tidligere boksemesteren Klitschko da han holdt en pressekonferanse i en av byens parker.

Han opplyste ifølge Reuters at en person ble drept og to ble såret granatangrep tidligere onsdag.

En oversikt som myndighetene i Kyiv forsøker å holde oppdatert, viser at 264 sivile, hvorav fire barn, er drept i hovedstaden siden krigens start 24. februar.