Putin: Russland vil heretter bare ha betalt i rubler

– Jeg har besluttet å implementere et sett av tiltak for overføring av betaling i russiske rubler for våre gassleveranser til land som ikke er vennligsinnede, sa Putin under en TV-overført regjeringskonferanse onsdag.

De nye tiltakene gjelder ifølge den russiske presidenten fra neste uke.

45 prosent av all gass som i dag importeres i EU, kommer fra Russland. Det samme gjelder 27 prosent av all olje og 46 prosent av all kull.

Kursen på russiske rubler har falt sterkt etter at landet invaderte Ukraina 24. februar.