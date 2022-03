Tyskland krever en rettferdig fordeling av ukrainske flyktninger i Europa

Hun oppfordrer alle medlemsland til å respektere EU- avtalen om mottak av flyktninger.

EU har bestemt at alle som flykter fra Ukraina, skal få midlertidig kollektiv beskyttelse.

– Denne avtalen må nå implementeres i fellesskap av alle, uttalte Faser onsdag. Hun sier at både Frankrike og Polen støtter dette kravet. Polen har nå tatt imot over 2 millioner flyktninger fra det krigsherjede nabolandet.

Den tyske ministeren sa hun også vil ta opp spørsmålet om hvordan flyktningene kan finne beskyttelse utenfor EU med sine kolleger i G7-landene torsdag. Det gjelder land som blant annet Canada, USA og Japan.

Tysklands statsminister Olaf Scholz sa i en tale til Forbundsdagen onsdag at det fortsatt var uklart hvor mange kvinner, menn og barn som vil komme til å flykte fra Ukraina.

– Alt vi vet er at det vil være mange. Og at flyktninger er velkomne her hos oss, sa han.