Zelenskyj taler til Riksdagen torsdag

– Jeg er beæret over at Ukrainas president ønsker å tale til Riksdagen midt i en brennende krig. Riksdagen har vedtatt unike støttetiltak for Ukraina og står fortsatt bak landets kamp for sin frihet, sier nasjonalforsamlingens leder Andreas Norlén, ifølge Aftonbladet.

Zelenskyj taler klokken 10.55 torsdag.

Dette blir den siste i en lang rekke taler til ulike lands lovgivende forsamlinger. Målet er å samle internasjonal støtte for Ukraina i kampen mot den russiske invasjonen.